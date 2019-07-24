وزير الثقافة رئيسًا فخريًا لـ«الآيكوم السعودي»

وافق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف «الآيكوم السعودي»، التي تم تشكيلها عام 2015، تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

ويسعى «الآيكوم السعودي» إلى تعزيز تواجد المملكة في المنظمات الدولية والتعريف بثقافة المملكة عالميًّا، عبر إبراز متاحفها وما تملكه من ثراء تراثي وأثري في أراضيها، كما يستهدف النهضة بقطاع المتاحف ضمن رؤية المملكة 2030.