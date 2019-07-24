الجبير يبحث تعزيز العلاقات مع سفيري التشيك والبرازيل لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسليو ديلانينا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.
كما استقبل الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.
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