بعد سنوات من حادث حرقه.. أمير جازان يتفقد أعمال تأهيل المستشفى العام

تفقّد أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام، الجاري العمل على تنفيذه حالياً، عقب حادث الحريق الذي تعرّض له المستشفى قبل عدة سنوات، فيمما وجه أمير المنطقة ببذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ الأعمال، لتقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة.

واطلع أمير المنطقة، خلال الجولة على مراحل العمل الجاري تنفيذه، مستمعاً إلى شرح من وكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع المهندس نايف السعيد، عن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، التي يتم من خلالها تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب مراحل تنفيذ العمل بالمستشفى.

وتضمن المشروع إعادة تأهيل البرج الطبي، مع توسع أفقي ورأسي بما يضمن زيادة في السعة السريرية لتصبح 192 سريراً بدلاً من 161 سريراً، إضافة إلى استحداث قسم تنويم الولادة الحديثة، وتطوير وتأهيل العيادات الخارجية بالمستشفى، إلى جانب صيدلية تعد الأكبر على مستوى مستشفيات المنطقة.

وقام أمير منطقة جازان، بجولة تفقدية مماثلة إلى مشروع إنشاء المستشفى التخصصي، الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جيزان، فيما استمع لشرح عن المستشفى الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بسعة 500 سرير مع نهاية العام الميلادي القادم، ليضم كافة التخصصات الطبية، بما فيها خمسة تخصصات طبية جديدة لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى.

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ويضم المستشفى التخصصي، مركزاً لعلاج وغسيل الكلى بسعة 60 سريراً، إلى جانب أقسام لجراحة اليوم الواحد، والعناية بالحالات الحرجة، وعيادات خارجية يزيد عدد التخصصات الطبية بها عن 20 تخصصاً طبياً، وتنويم المرضى وتنويم النساء والولادة، فضلاً عن قسم الأطفال الذي يُعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصصية بين مستشفى الأطفال المماثلة، الذي من المتوقع أن يوفر عند اكتماله والبدء في تشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصصات.

ووجّه أمير المنطقة، بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي، ليقوما بدورهما في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر، مبرزاً ما تجده المنطقة مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، لكل ما يُسهم في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة كغيرها من مناطق الوطن العزيز.

حضر الجولة أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام للشؤون الصحية بجازان الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي، وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين .