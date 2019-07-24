بالصور.. مجمع الملك فيصل يُدشّن خدمة صرف الأدوية بنظام الـ«A T M»

دشَّن مجمع الملك فيصل بالطائف، خدمة صرف الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدليات، من خلال جهاز الصراف الذاتي، على غرار صرف الأموال من ماكينات الـ«ATM».

ويتمثل المشروع الجديد في تقديم خدمة صرف الأدوية للمرضى الذين لديهم إعادة صرف من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية، ويقدم الجهاز الخدمة للمستفيدين على مدار الـ ٢٤ ساعة، طيلة أيام الأسبوع.

وتتراوح سعة الجهاز، ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وصفة شهريًّا، ويستطيع المريض الاستفادة من الخدمة من خلال إبلاغ الصيدلية برغبته الصرف عن طريق الجهاز. وبعد تجهيز الوصفة يُرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود للصرف. ودون انتظار يستطيع المريض التوجه للجهاز والصرف في أي وقت.

ويأتي تدشين هذه الخدمة، في إطار حرص المجمع على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المختلفة، التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في جميع الأقسام، كما أن استخدام تلك التقنية من شأنها رفع كفاءة التشغيل وتقلل الهدر، مع الإسهام في التسهيل على المراجعين.

يُشار إلى أن المجمع لديه عيادة استشارة دوائية تقدم التثقيف اللازم على مدار أيام الأسبوع. يستطيع المريض الرجوع إليها عند الحاجة.