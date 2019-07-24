أمير المدينة يستقبل رئيس لجنة الحج ورؤساء بعثات الحج الإسلامية

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الحج بالمدينة، ورؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والجاليات الإسلامية هذا العام.

وأكد أمير المدينة المنورة أن المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، على إيلاء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كل الاهتمام ولم تدخر جهدًا، أو مالًا، أو علمًا، أو خبرة، في سبيل تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة كافة الخدمات لضمان راحة وطمأنينة وأمن حجاج بيت الله الحرام؛ ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة .

ورحَّب باسمه وباسم العاملين في كافة القطاعات الخدمية، وبالنيابة عن أهالي طيبة الطيبة، بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من مختلف بلاد العالم لأداء شعائر فريضة الحج، والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أمير المدينة المنورة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بالتيسير على ضيوف الرحمن، والحرص على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن المملكة تواصل مسيرتها في التحديث والتطوير وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة.

ودعا المولى سبحانه، أن ييسر لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورًا، وذنبهم مغفورًا، وأن يبلغهم مقاصدهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

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وأشاد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي، في كلمة خلال الحفل، بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من عناية ورعاية بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال تشييد المشاريع العملاقة فيهما لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.

ودعا الشيخ الحذيفي الحجاج للالتزام بالأخلاق الدينية، وجعل النفوس تستشعر مراقبة الله تعالى، واستثمار هذه الأيام المباركة، مستدلًا بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة كان لها الأثر الإيجابي في الارتقاء بالخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.

وأشار إلى وصول ما يقارب 500 ألف حاج للمدينة المنورة حتى الآن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بكل يسر وسهوله.

وبيَّن البيجاوي أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أسهم في تسهيل كافة مراحل الحج لضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات.