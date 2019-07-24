توجيه للبنوك بإعادة تنشيط حسابات أفراد القبائل النازحة.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، المتضمنة تمكين البنوك من إعادة تنشيط حسابات أفراد القبائل النازحة، مع إمكانية السحب.
وقالت مصادر «عاجل»: إن مؤسسة النقد أبلغت جميع البنوك بالبدء في إعادة تنشيط الحسابات للقبائل النازحة وقبائل الربع الخالي، استنادًا إلى قواعد فتح الحسابات لهؤلاء الأشخاص المقيمين بالمملكة، على أن تحصل البنوك على وثيقة الإقامة.
وشددت «مؤسسة النقد السعودية»، بحسب المصادر على ضرورة تمكين المذكورين التي ترد إلى حساباتهم المصرفية رواتب شهرية نظير أعمالهم من جهات حكومية، من إجراء كافة العمليات البنكية بحساباتهم.
وأكدت المصادر أن مؤسسة النقد سمحت بالسحب والإيداع فقط بشكل شهري، لمن يرد إلى حسابه إعانة حكومية أو يعمل بالقطاع الخاص.
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