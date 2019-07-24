ضبط 34 مخالفة في محال بيع اللحوم والأسماك بالطائف

ضبط مراقبو بلدية غرب الطائف، أكثر من 34 مخالفة، خلال الحملة الرقابية على محلات بيع الأسماك والمنتجات البحرية ومحلات بيع اللحوم والخضار والفواكه بمنشية باب الريع، وذلك لضبط المخالفات والتجاوزات الصحية.

وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات خارج المحل، وتدني بيئة التحضير والإعداد، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وعدم تغطية اللحوم وحفظها بشكل صحيح، وتدني مستوى أدوات التحظير، واستخدام أدوات مخالفة في عرض اللحوم، بجانب عرض الأسماك والمنتجات البحرية بشكل غير صحيح؛ مما عرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية إن البرنامج الرقابي الذي تنفذه البلديات الفرعية أسفر عن ضبط مخالفات للأنظمة والتعليمات تم التعامل معها وفق لائحة الانظمة والتعليمات، كما خضعت المنشآت المخالفة للرقابة المستمرة للتأكد من تصحيح المخالفات.

وأوضحت أن الرقابة الصحية على منافذ البيع المتعلقة بالمستهلك تعمل وفق خطة رقابية لتكثيف المتابعة والفحص المستمر للمنشآت؛ للحد من المخالفات للاشتراطات الصحية.

وأشار الوكالة إلى أنها بدأت في تنفيذ حملة رقابية موسمية مع قرب حلول موسم الحج؛ لزيادة الجولات الرقابية على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغائية وصالونات الحلاقة والملاحم والمخابز ومحلات التزيين النسائي والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة، للعمل على مدار الساعة وتنفيذ جولات ميدانية رقابية لكل بلدية فرعية وإدارة إشرافية.