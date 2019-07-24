عقد الاجتماع التحضيري لتنفيذ أولى مراحل تأهيل المدرجات الزراعية بجازان

ترأس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، الاجتماع التحضيري لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، مع رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من نشر «عاجل»، تقريرًا طالب فيه الشيخ فرحان الكبيشي عضو مجلس منطقة جازان، وزارة الزراعة بالتفعيل الفوري لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا؛ لدعم زراعة البن بمحافظة الداير.

وينتظر كثير من المزارعين خصوصًا في المناطق الجبلية هذه المبادرة بفارغ الصبر؛ من أجل استصلاح مدرجاتهم الزراعية والبدء في العمل على العناية بها.

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وكان عضو مجلس منطقة جازان الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي، قد طالب وزارة الزراعة عبر «عاجل» بالبدء في تنفيذ مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، والتي نسمع عنها منذ سنتين وأنه رصد لها ميزانيات مخصصة ولكن لا نراها على أرض الواقع.

وكان الكبيشي قد أكد في حديثه أن مزارعي البن بجبال بني مالك بمحافظة الداير، في احتياج شديد للبدء في تفعيل المبادرة التي ستكون بمنزلة الحافز لمساندة الجهود الذاتية التي يبذلها المزارعون للتغلب على الصعوبات والعوائق.