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تعاون لسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية

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وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس بالرياض، مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات للتكامل بين الجانبين من أجل ضمان وسلامة وكفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية.

ومثّل «الغذاء والدواء» في توقيع مذكرة التعاون، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، فيما مثّل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري. وتنص مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على إنشاء مكتب لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها، وآخر للتيقظ الدوائي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التأكد من سلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها المستخدمة في المملكة من خلال الإبلاغ المتبادل عن العيوب والأعطال المكتشفة.


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