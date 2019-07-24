كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، «دوت الخليج» بدرع تذكارية، لدورها ومشاركتها البنّاءة في فعاليات وأنشطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسلّم الدرع مدير مكتب الصحيفة بمكة المكرمة الزميل فهد الإحيوي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السديس يكرم :دوت الخليج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.