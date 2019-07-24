733 ألف حاج وصلوا إلى المملكة

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، 733506 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

عن طريق الجو: 705360 حاجاً

البر: 19025 حاجاً

%11 زيادة عن القادمين في نفس الفترة من العام الماضي

البحر: 9121 حاجاً