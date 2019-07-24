1.6 مليون لترميم ومعالجة هيكل مسجد الخيف

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، والذي يهدف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي وقدره 1.665.284 ريالا، تمثل ذلك في ترميم الأعمدة للمسجد والبالغ عددها 142 عمودا، وتنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بعدد 20 عمودا، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بعدد 29 عمودا، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بعدد 14 عمودا، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بعدد 79 عمودا.



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