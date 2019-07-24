توسعة طوارئ مستشفى منى ورفع الطاقة الاستيعابية

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبدأ جولته التفقدية بمدينة الملك عبدالله الطبية، مطلعا على أهم الاستعدادات المسخرة لخدمة ضيوف الرحمن، ثم توجه لزيارة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمراكز الصحية بعرفات، كما تفقد مستشفى منى الوادي بمشعر منى.

متابعة التطورات

دشن وزير الصحة التوسعة الجديدة لطوارئ مستشفى منى الطوارئ الذي جرى رفع طاقته الاستيعابية من 12 سريرًا إلى 21 سريرًا عالية التجهيز، ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش القلبي الرئوي من 4 أسرة إلى 6 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات، ووقف الوزير على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتابع التطورات الجارية، فيما شملت جولة الدكتور الربيعة عددًا من الأقسام المتخصصة.

القيادة والتحكم

اطلع الربيعة على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي.

خدمات هيأتها وزارة الصحة

25 مستشفى

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156 مركزا صحيا

25 ألف ممارس صحي

5000 سرير تنويم

18 نقطة طبية في قطار المشاعر

180 سيارة إسعاف

17 مركز طوارئ على جسر الجمرات