6 محاور للصيانة والسلامة والتوعية لخدمة الحجيج في الحرمين

كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن إبراز المحاور التي تعتمد عليها خطتها خلال فترة حج هذا العام 1440، وتضمنت 6 محاور: هندسية، وخدمية، ورقابية، وتقنية، واجتماعية، وتوجيهية وعلمية.

محور الهندسة والتشغيل

تضمن الإشراف وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية داخل المسجد الحرام، والعمل على تهيئة كل أجزاء المطاف لاستيعاب القاصدين لأداء مناسك الحج، إلى جانب استمرار تشغيل نظام تلطيف الهواء بالحرم، وتهيئة الميزانين بمبنى المطاف وتخصيصه للعربات، وتركيب شاشات بمحتوى توعوي إرشادي للقاصدين. وتعمل وزارة الحج هذا العام على الاستفادة من جميع طوابق وساحات التوسعة الشمالية في موسم الحج، وأوضحت الرئاسة، خلال خططتها التشغيلية، أبرز مؤشرات الأداء من ناحية الإشراف على عدة خدمات بالمسجد الحرام، تشمل: الإنارة 120 ألف إنارة، و314 مروحة رذاذ، وتوفير 450 سلما كهربائيا، و12 مصعدا، وصيانة 8000 من مكبرات الصوت، وتم رصد الطاقة الاستيعابية 1,850,000 مصلّ.

كما كشفت أبرز المشروعات التي سيستفاد منها حجاج هذا العام، وهي تأهيل منطقة حفظ الأمتعة والعفش، ومنطقة توزيع العربات في المسجد الحرام، والانتهاء من مشروع توحيد الحواجز البلاستيكية في المسجد وساحاته، إلى جانب صيانة تشغيل المرافق بجميع أنواعها.

وسيشهد حجاج هذا العام أكبر مشروع لتأهيل وربط 47 شاشة نقطية بالمسجد الحرام وساحاته، إلى جانب الانتهاء من مشروع تركيب 6 شاشات في الساحات.

المحور الخدمي

يتمثل في المتابعة المستمرة لصيانة كسوة الكعبة ورفعها وإبدالها في الموعد المحدد، والتأكد من تطبيق وسائل الأمن والسلامة، ومعالجة الظواهر السلبية التي تحدث داخل المسجد الحرام، إلى جانب العمل على انسيابية الحركة والحشود، وتنظيم دخول وخروج المصلين، وتطهير الحرمين الشريفين، وتجهيز جميع المواقع من سجاد وماء زمزم، وإرشاد التائهين داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما، وأضافت الخطة التشغيلية، فيما يتعلق بالمحور الخدمي، أهم الخدمات المقدمة وتتمثل في: العربات الكهربائية بالمسجد الحرام وعددها 1500 عربة، وفي المسجد النبوي 12 عربة، في الوقت الذي بلغ عدد العربات اليدوية 10255 في المسجد الحرام، أما المسجد النبوي فقد بلغ عددها 4000. كما بلغ عدد خزانات مياه زمزم المسجد الحرام 216، بينما في المسجد النبوي 4 خزانات، وبلغ عدد حافظات المياه لزمزم التي ستتوافر خلال حج هذا العام في المسجد الحرام 37000 حافظة، بينما في المسجد النبوي 12000 حافظة.

وكذلك تم وضع معدات للتطهير بالمسجد الحرام بلغ عددها 4135، بينما في المسجد النبوي بلغ عددها 58، وبلغ عدد السجاد في المسجد الحرام، والذي تم توفيره لحج هذا العام 35 ألف سجاد، وفي المسجد النبوي 14 ألف سجاد، وبلغ عدد مشربيات مياه زمزم بالمسجد الحرام 321، وفي المسجد النبوي 894، في الوقت الذي بلغ عدد القطع المذهبة بثوب الكعبة في المسجد الحرام 54 قطعة.

المحور الرقابي

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يتعلق بالرقابة المستمرة خلال الجولات، للتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة، والتعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل مهامهم، وتوزيع إصدارات الرئاسة من خرائط ورموز إرشادية على الحجاج، والعمل على استقبال البلاغات من إدارة العمليات عبر الشبكة اللاسلكية وتمريرها للإدارات ذات العلاقة، لمتابعتها وتنفيذها. أيضا متابعة الشاشات ومراقبة الكاميرات عبر أنظمة الرصد والتحكم في غرفة العمليات، وبلغ عدد شاشات المراقبة في المسجد الحرام والتي ستعمل خلال فترة الحج وعلى مدار العام 9 شاشات مراقبة، وتم توفير 400 جهاز لاسلكي، والمسجد النبوي 450 جهاز لاسلكي.

المحور التقني

تتمثل مهامه في تطوير تطبيق البث، وترجمة خطبة عرفة، وتشغيل شبكة واي فاي للموظفين والزوار والحجاج في الحرمين الشريفين، والعمل على الدعم الميداني للشبكة والأجهزة، ويشهد حج هذا العام تطوير الأنظمة الإلكترونية المساندة بالحرمين، توفير 25 موظفا تقنيا ميدانيا، وتأمين 16 نقطة واي فاي، ومن أبرز الخدمات الإلكترونية إتاحة الخدمات لكل المستفيدين خلال الطلب إلكترونيا، دون العناء لمراجعة الدوائر المختصة بذلك، منها طلب استخراج تصريح مطوف للحاج، والتقديم على التوظيف الموسمي، ونظام الرسائل، وطلبات الحج للموظفين، وتصريح بزيارة معرض الحرمين، وتصريح بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، وخدمات الجنائز، ونظام الرصد الميداني، وتصاريح المواقف، وخدمات العمل التطوعي، ونظام دافعي العربات

المحور الاجتماعي

يركز على خدمة الحجاج، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحاج والزائر الصغير، والعمل على تنسيق الأعمال التطوعية في الحج، وتوزيع إصدارات الرئاسة من خرائط ورموز إرشادية للحجاج، وخلال المحور الاجتماعي سيتم تجهيز مصلى للصم والبكم، وتأمين مترجم لترجمة خطب الجمعة ودروس بلغة الإشارة لحجاج هذا العام، وسيتم توفير 170 مجلة برايل، وخرائط ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، و500 خريطة والمسجد النبوي 400 خريطة، بينما يتم توفير عربات لنقل الجنائز بالمسجد الحرام 3، والمسجد النبوي 5، وغيرها من الخدمات

المحور التوجيهي والعلمي

يبلغ عدد المصاحف التي وُفّرت في المسجد الحرام مليونا، وفي المسجد النبوي 170 ألف مصحف، وتم توفير 13 مقرأة في المسجد الحرام، و84 في المسجد النبوي، فيما بلغ عدد الأئمة في المسجد الحرام 10، وفي المسجد النبوي 10، ويبلغ عدد المؤذنين في المسجد الحرام 24، والمسجد النبوي 20، وجرى توفير 44 مفتيا بالمسجد الحرام، بينما في المسجد النبوي 46، كذلك جرى توفير شاشات المحتوى التي ستخدم الحجاج في المسجد الحرام بـ91 شاشة، وفي المسجد النبوى 237.