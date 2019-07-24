أوصى المجلس البلدي بمكة المكرمة، في اجتماعه أمس، برئاسة مستور مبارك المطرفي، بأهمية الاستفادة من تجربة الحاويات الضاغطة في المنطقة المركزية، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة عدد المراقبين الصحيين على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية، والموافقة على تنظيم اللجنة النسائية ولجنة التواصل والإعلام لقاءات تعريفية بالمجلس البلدي داخل المجتمع الأكاديمي والإداري والطلابي بجامعة أم القرى، والبحث عن موقع بديل لمواقف حجز السيارات بالشرائع، للاستفادة منه متنفسا للأهالي بعد إعادة تأهيله، وتفاديا لدخول مواقف حجز السيارات ضمن النطاق العمراني.

كما أوصى المجلس بإقرار مخططات جديدة ارتأى الموافقة عليها لاكتمال الاشتراطات البلدية فيها.