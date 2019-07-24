تركي بن طلال: بالإبداع والإتقان عسير كذا أجمل

بالإبداع والإتقان «عسير كذا أجمل»، بهذه الكلمات أوجز أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في شارع الفن، أمس، غاية المبادرة التي تنطلق الأحد في 36 مدينة، وبمشاركة 36 جهة، وتنفذ خلال 36 ساعة، ولتحقيق 36 هدفا، مؤكدا أن المبادرة جاءت تنفيذا عمليا لما ورد في لائحة الذوق العام في مادته الخامسة، التي صدرت بأمر ملكي ونصت على أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أوموجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

وأثنى الأمير تركي بن طلال، على الجهود الكبيرة للجهات المشاركة والداعمة لتنفيذ المبادرة التي تعالج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، وإزالة مظاهر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، إذ بدأ التحضير والإعداد لهذه المبادرة منذ عدة أسابيع، خلال عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات، بدأت ببناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من: إمارة المنطقة، والأمانة، وهيئة تطوير عسير، وبعض الفنانين، واللجان التنفيذية التي تشرف عليها إدارات التعليم السبع، واللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في المنطقة.