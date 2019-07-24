تركي بن طلال: بالإبداع والإتقان عسير كذا أجمل

وأثنى الأمير تركي بن طلال، على الجهود الكبيرة للجهات المشاركة والداعمة لتنفيذ المبادرة التي تعالج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، وإزالة مظاهر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، إذ بدأ التحضير والإعداد لهذه المبادرة منذ عدة أسابيع، خلال عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات، بدأت ببناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من: إمارة المنطقة، والأمانة، وهيئة تطوير عسير، وبعض الفنانين، واللجان التنفيذية التي تشرف عليها إدارات التعليم السبع، واللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في المنطقة.
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