دعوة الجمعيات الخيرية للتنوع في نشاطاتها

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، يرافقه أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة. وأكد خلال اللقاء على أهمية التوازن في العمل الخيري والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسعي إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، لتعزيز العمل الخيري وتنميته، وتفعيل الانتقال من الرعوية إلى التنموية، منوهاً إلى أهمية المجلس وعمله في وضع الجمعيات والمؤسسات الخيرية موضعاً متقدماً يخدم جميع المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً أهمية خطوة إيجاد المجلس للجمعيات الخيرية للتنسيق فيما بينها.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل، بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتحقيق أهدافها وتنويع أنشطتها، وعقد الملتقيات والنشاطات لتعزيز التواصل معها ودعم مسيرة عملها الخيري، ودعا كافة الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المجلس والتفاعل معه بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة.