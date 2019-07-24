454 متدربا في 16 برنامجا بصامطة

شهد مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة ختام برامج التدريب الصيفي للأسبوع الثالث أمس، حيث التحق أكثر من 140 متدرباً خلال هذا الأسبوع بالبرامج التدريبية المنفذة بمقرات المركز، فيما بلغ عدد المتدربين منذ انطلاق البرامج 454 مستفيدا في 16 برنامجا تدريبيا نُفذت في 57 يوماً، وبلغ عدد الساعات 8768 ساعة تدريبية.

حقائب تدريبية

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن هذه البرامج يقدمها نخبةٌ من المشرفين التربويين عبر سلسلة من الحقائب التدريبية التي ستكون معيناً للمعلمين في تحسين وتطوير ممارساتهم التدريسية، مثمنا الدعم الكبير الذي يلقاه المكتب من قبل مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، حيث حرص على تسخير كافة إمكانات الإدارة العامة لإنجاح هذه البرامج لتتواصل مسيرة النجاح في مجال البرامج التربوية والتعليمية.

برامج المنصات

بين رئيس مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المدرب محمد عبدالله عريشي أن المكتب نفذ خلال هذا الأسبوع الثالث منذ انطلاق فعاليات برامج التدريب الصيفي التي شملت برنامج «المنصات التعليمية الإلكترونية» بثانوية القرعاوي قاعة«1»، والذي يستهدف مجموعة من المعلمين المهتمين بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويتناول مجموعة من المنصات العالمية والتطبيق العملي على أشهر المنصات والاستفادة منها للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حيث تخدم المنصات شريحة كبيرة، وتوفر متابعة مستمرة لمستوى الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجال التعليم الإلكتروني. واستمر البرنامج 3 أيام تدريبية، نفذّه المدرب علي السهلي، واستهدف 32 متدرباً.

برامج تعليمية

منهجية stem للعلوم والرياضيات

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إستراتيجيات التعلم النشط

خدمات Google لتطوير بيئة العمل

تدريب الأسبوع الأول

5 برامج في 20 يوماً تدريبياً

2400 ساعة

120 متدرباً