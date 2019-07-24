454 متدربا في 16 برنامجا بصامطة

حقائب تدريبية
أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي أن هذه البرامج يقدمها نخبةٌ من المشرفين التربويين عبر سلسلة من الحقائب التدريبية التي ستكون معيناً للمعلمين في تحسين وتطوير ممارساتهم التدريسية، مثمنا الدعم الكبير الذي يلقاه المكتب من قبل مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، حيث حرص على تسخير كافة إمكانات الإدارة العامة لإنجاح هذه البرامج لتتواصل مسيرة النجاح في مجال البرامج التربوية والتعليمية.
برامج المنصات
بين رئيس مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المدرب محمد عبدالله عريشي أن المكتب نفذ خلال هذا الأسبوع الثالث منذ انطلاق فعاليات برامج التدريب الصيفي التي شملت برنامج «المنصات التعليمية الإلكترونية» بثانوية القرعاوي قاعة«1»، والذي يستهدف مجموعة من المعلمين المهتمين بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويتناول مجموعة من المنصات العالمية والتطبيق العملي على أشهر المنصات والاستفادة منها للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حيث تخدم المنصات شريحة كبيرة، وتوفر متابعة مستمرة لمستوى الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجال التعليم الإلكتروني. واستمر البرنامج 3 أيام تدريبية، نفذّه المدرب علي السهلي، واستهدف 32 متدرباً.
برامج تعليمية
منهجية stem للعلوم والرياضيات
إستراتيجيات التعلم النشط
خدمات Google لتطوير بيئة العمل
تدريب الأسبوع الأول
5 برامج في 20 يوماً تدريبياً
2400 ساعة
120 متدرباً
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