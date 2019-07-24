4 عقود لمشروعات مائية بـ347 مليونا

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، 4 عقود لتنفيذ مشروعات مائية بكلفة إجمالية بلغت 347,501,509 ريالات في 4 مناطق خلال الفترة من 17/ 5/ 1440 وحتى 1/ 11/ 1440، شملت مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، ومشروع إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وعقد مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط في منطقة عسير، وعقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء في تبوك، وذلك ضمن مشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020.

فصل الملوثات

أوضحت الوزارة أن مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء تبلغ كلفته الإجمالية 244.72 مليون ريال، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي الخام، وفصل الملوثات والمخلّفات عن المياه، لإعادة الاستفادة من المياه المعالجة للحفاظ على الثروة المائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

مواصفات عالمية

بيّنت البيئة والمياه، أن مشروع «إنشاء منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة بريدة»، تبلغ كلفته الإجمالية نحو 69.72 مليون ريال، مبينة أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، للحفاظ على الثروة المائية بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية.

وأضافت الوزارة، أن مشروع «تنفيذ المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب لأحياء مدينة خميس مشيط» تبلغ كلفته الإجمالية نحو 18.46 مليون ريال، موضحة أن المشروع يهدف إلى إنشاء خطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب لخدمة أحياء متفرقة من مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

خطوط ناقلة

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قالت الوزارة، إن عقد مشروع المرحلة الأولى من استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء، بلغت كلفته الإجمالية نحو 14.58 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء خزانات وخطوط ناقلة وتوسعة شبكات مياه الشرب، لخدمة قرى محافظة ضباء في منطقة تبوك.

المشروعات

01 محطة معالجة الصرف الصحي في الأحساء - 244.72 مليونا

02 إعادة استخدام مياه الصرف في بريدة - 69.72 مليونا

03 المرحلة الثانية من شبكات مياه الشرب بخميس مشيط - 18.46 مليونا

04 استكمال إنشاء شبكات وخزانات مياه في ضباء - 14.58 مليونا