%61 من مستفيدي كرت أحمر بالمساجد

بلغ إجمالي المستفيدين من «المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك» بمحافظة جدة في مرحلته الثانية تحت مسمى «مشروع كرت أحمر للضنك 2019» نحو 247313 مستفيداً خلال 17466 زيارة وفعالية، حيث بلغ المستفيدون منهم من خلال زيارة المساجد والجوامع 151685 بنسبة 61.3%.

بؤر التوالد

أكدت مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة، الدكتورة سهى آل هزاع، أن هناك خطة جرى تنظيمها بالاشتراك مع أمانة جدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وتفعيلها في 10 أحياء بجدة، وذلك لما تمثله من مساحة جغرافية وكثافة سكانية للسيطرة على بؤر توالد البعوض، وإيصال الرسائل التثقيفية للمجتمع بهدف تحسين الممارسات الصحية الوقائية التي تساهم بالسيطرة على مرض حمى الضنك، مبينة أن الجهود في مكافحة الضنك تأتي استكمالاً للمشروع الصحي الذي أطلق في 2018 تحت مسمى «كرت أحمر للضنك 2018» ويتركز على 3 مشاريع: الأول مشروع كرت أحمر في المدارس، والثاني في المنازل، والمشروع الأخير في الأماكن العامة التي تشمل الجوامع والمساجد والمراكز التجارية.

الزيارات الميدانية

أشارت آل هزاع إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة المقدمة عبر الزيارات الميدانية للمنازل بلغ 45978 مستفيدا لخمسة أحياء فقط خلال 37251 زيارة منزلية، حيث يتم العمل حالياً على زيارة 5 أحياء أخرى، في حين بلغ عدد المستفيدين من الزيارات الميدانية للجوامع والمساجد 151685 مستفيدا خلال 104 زيارة للمساجد والجوامع، أما المراكز التجارية و الفعاليات فبلغ عدد المستفيدين بها 7390 مستفيدا من خلال 7 فعاليات تم إقامتها في عددٍ من المراكز تجارية.

معلمون وطلاب

تم تخصيص عدد من المثقفين الصحيين لزيارة المدارس في المرحلة الأولى من خلال المحاضرات والندوات وتوزيع المواد التوعوية والتثقيفية، حيث بلغ عدد الزيارات لمدارس البنين 104 زيارة، وشهدت استفادة 43260 معلما وطالبا.

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تثقيف المجتمع

تواصل الصحة في جدة ممثلةً في البرنامج الوطني لمكافحة مرض حمى الضنك بإدارة الصحة العامة جهودها التوعوية والتثقيفية، وذلك ضمن المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك بمحافظة جدة في مرحلته الثانية، بهدف تثقيف المجتمع لطرق ووسائل الوقاية من حمى الضنك للسيطرة على مصادر توالد البعوض الناقل للمرض، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وتستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث إن الفرق المشتركة تقدم ثلاث خدمات للمجتمع هي: التثقيف الصحي، الاستكشاف الحشري، المكافحة الحشرية سواء مكافحة ميكانيكية أو كيميائية.

مستفيدو التوعية الميدانية

45978 زيارة منزلية

151685 زيارة للجوامع والمساجد

7390 زيارة للمراكز التجارية وعدد من الفعاليات