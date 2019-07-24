كشف أمين الأحساء بالإنابة المهندس فؤاد الملحم، تنفيذ 6 مشاريع بلدية وخدمية في المحافظة بقيمة إجمالية 43.6 مليون ريال، وهي: 1- تأهيل وصيانة وتشغيل وحدات دورات المياه العامة القائمة. 2- صيانة شوارع مدينة المبرز وتوابعها. 3- صيانة الجسور والأنفاق القائمة. Advertisements 4- استبدال أعمدة الإنارة التالفة في مدينة الجفر وتوابعها. 5- استبدال أعمدة الإنارةبمدينة العمران وتوابعها. 6- فتح وتسوية الطرق بمخططات الحاضرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 43 مليوناً لـ 6 مشاريع بلدية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.