جاهزية مدينة الحجاج في الأحساء

أعلن وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس ناجي المري، جاهزية مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج الشقيقة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة، وهي: المحافظة، الدفاع المدني، مديرية الشؤون الصحية، إضافة إلى 13 قطاعا آخر، بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج. أضاف المري عقب زيارته أمس للمدينة أن الأمانة تُشرف على المدينة بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، وأتمت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بما يتضمن تجهيز مقرات للإدارات الحكومية ليتمكن ممثلوها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج، وتكليف لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة، وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضون للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وتخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام، وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج، وتجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج.



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