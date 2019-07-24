مطار الجوف أول تصميم للمطارات الموحدة

كشف رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي أحمد المنصوري، ملامح تطوير مطار منطقة الجوف، في لقاء مع أمير الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس. واستعرض المنصوري وفريق عمله التصاميم النهائية لتطوير المطار، الذي سينشأ كأول مرة وفق مشروع النموذج الموحد لعدد من مطارات المملكة، والذي يتميز باستغلال الفرص الاستثمارية والاقتصادية، والتكيف مع النماذج التشغيلية المختلفة، وقابلية التوسع وتطبيق مبادئ تصميم صديقة للبيئة. ويشمل مشروع تطوير المطار ساحة وقوف للطائرات تستوعب 14 طائرة، وتسع صالة المسافرين مليون مسافر سنويا، وسيجري العمل على مساحة 47 ألف متر مربع في جانب المباني، و22 ألف متر مربع في موقع الطيران، ونحو 23 ألف متر مربع في صالة الركاب، على أن يبدأ مشروع التطوير سبتمبر المقبل، ويستمر إلى مدى عامين.



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