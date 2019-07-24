صراف آلي للأدوية بمجمع الفيصل في الطائف

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف (صراف آلي) يقوم بتقديم الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن ذلك يتم من خلال جهاز الصراف الذاتي للأدوية «ATM» الذي يشبه صرافات «النقود». وأضاف الربيعي يتمثل المشروع الجديد في تقديم خدمة صرف الأدوية للمرضى الذين لديهم إعادة صرف من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية، مشيراً أن الجهاز يقدم الخدمة خلال 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتبلغ سعته من 3 آلاف إلى 5 آلاف وصفة شهرياً. وبين الربيعي أن المريض يستطيع الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل مع الصيدلية برغبته الصرف عن طريق الجهاز، وبعد تجهيز الوصفة يرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود للصرف، بعد ذلك يستطيع المريض التوجه للجهاز والصرف في أي وقت.



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