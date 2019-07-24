الاكثر متابعة اليوم - فضيحة محمد بن راشد آل مكتوم .. زير النساء المخروم

فضيحة محمد بن راشد آل مكتوم .. زير النساء المخروم

ماذا حدث بعد فضيحة هروب الأميرة هيا زوجة الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم، ماذا اصابح النساء؟!، هل ماعاد لدية القدرة على العطاء؟!!، هل اصبحت تلك المهمة لدية عرجاء؟!!، لاتقاوم .

ام اصبح غير فالح.. غير نافع .. غير صالح؟؟!!

يساوم ويساوم

فابن المكتوم تحيطة الغيوم ، وتكشف اسرارة النساء وتقول ماعاد يقوم ، ماعاد قادرا غير على النميمة .

ماعاد قادرا غير على المساهمة فى صنع الجريمة، وكل يوم يضع عقالة اسفل بطنه ويظل يرقص ويصفق ويتمايل هائما.

ويطبل وينبطح ارضا ويداوم تكييل المدائح لمرؤسيه واولياء نعمته اصحاب الايادى الاثيمة والافكار الزنيمة .

والانظار اللئيمة تلك الايادى التى وضعت فى يد البابات والحاخامات والكاهنات وابوك السقا مات..

مرمغت انفاسه مهرة عربية:

فالرجل الذى مرمغت انفاسة مهرة عربية وفضحتة بكل تلقائية وكشرت له عن انيابها والبسته العمة والطقية ، ينبطح امام بن زايد كل يوم، ليعطية المعلوم تلو المعلوم ، ويهتف يعيش اميرنا ويدوم.

فى الوقت الذى ينحني فيه ابناء زايد وابن مكتوم لابناء التلمود، تارة و لصاحب القداسة المزعومة بابا الفاتيكان تارة اخرى.

يستغرب البعض من وصف احفاد القردة والخنازير، وهم في كل يوم يثبتون انهم لا ينتمون للإنسانية، بل لفصيلة الشمبانزي و الخنازير البرية .

اطفال فلسطين يقاومون واسياد ابن مكتوم يساومون:

نجد فى المقابل اطفال فلسطين يقاومون بالجوع،ويصمدون امام العدو الصعيونى بدون دموع، اطفال لكنهم لم يبيعوا الوطن بحفنة دراهم .

اطفال يرضعون النخوة والرجولة من امهات صامدات سطروا بدمائهم ملامح العز والكرامة ، وابن مكتوم يسطر بالخزى كل يوم الف الف مهانة ومهانة .

وتاتى الفضيحة من عقر دارك ابن مكتوم:

هؤلاء تفضحهم نسائهم وبناتهم ، لاتاتى الفضيحة من بعيد ، لكن الفضيحة تلاحق افعالهم القذرة، وافكارهم النتنه،

كل تفكيرهم فقط فى شهواتهم وملذاتهم واطفال العروبة فى سوريا مشردون فى الملاجىء، يموتون جوعا، كل يوم، هروب الاميرة هيا

وابن مكتوم يموت انبطاحا وسجودا لحاخامات واكاهانات والبابوات كل يوم، يقبلون ايدى العملاء، يلطخون ماتبقى من شرف العروبة بالعر والوباء.

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اطفال فلسطين يحرسون المسجد الاقصى بجماجمهم وابن مكتوب واولياء نعمته يؤسسون للصليب فى الجزيرة العربية بنيانا متينا؟؟!!

لا نستغرب من عدم تحرك ضمائر امراء النفط المخرومين، و كلابهم الساقطين، بالخضوع للعدويين، وهم يتجاهلون أطفال فلسطين الميامين، أطفال الحجارة، وهم يحرسون المسجد الاقصى، ويحمونه باجسادهم ودمائهم . وجعلوا من جماجمهم متاريس فى وجة العدو الصهيونى وفى المقابل ، ابن زايد و ابن مكتوم وامثالة.

من المطبلين، و المطبلات من المنبطحين يهتفون باسم ابن مكتوم وابن زايد الشارد، الذى باعوا الأرض والعرض واستبدلوا بناء الانسان و الاخلاق والكرامة ببناء اكبر صليب في العالم، و بتكلفة تكفي لانقاذ ملايين العرب والمسلمين من الجوع.

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هروب الاميرة هيا في فضيحة محمد بن راشد آل مكتوم

ومن الفساد و التقسيم!!. وكل هذا ليثبتوا لأسيداهم انهم مخلصين، وانهم ارتدوا عن الاسلام ، ويحتقروا المسلمين، فالعربي محروم من دخول دول الخليج، ولكن الامريكي والاسرائيلي يدخلها بدون تاشيرة دخول.

و المولى يقول في سورة التوبة: “أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110)”

فبدلا من بناء تمثال في ضمير البشرية يخلد اطفال سوريا وفلسطين وهم يموتون بقصف ظائرات روسيا وبين صهيون، فإنهم يقومون ببناء أكبر الصليب في العالم، وبتكاليف خيالية ، واسسوا له فى جزيرة العرب بنيانا متين، والعجيب ان بعض النعاج والحمير يطلقون على افعال هؤلاء انها انجازات عظيمة؟!

سورة النحل: “لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26)”

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ابن مكتوم يقف حارسا على ابواب اكبر وكر دعارة تحت مسمى اخر:

اى انجازات واى كرامة واى شرف، فهؤلاء قد تجردوا من كل هذه الاشياء واسسوا لاكبر وكر دعارة فى الشرق الاوسط تحت مسمى دولة الانجازات والمجد والكبرياء وبرغم كل انبطاحاتهم المتتالية واياديهم القذرة النجسة التى تساهم فى قتل اطفالنا وتشريد نسائنا برغم كل ذلك لم يجنوا فى النهاية غير الفضائح، وكانت اولى سلسلة الفضائح ،فضح الماخور محمد بن راشد بن مكتوم والبقية قادمة من بين صهيون!!!.

يصيبنا شىء من الحزن الشفيف ونحن نكتب لكم عن هؤلاء الذين خدعونا طوال العمر لكن يكشف النقاب عن وجوههم الحقيقية فلذات اكبادهم فتاتى الفضيحة من عقر دارهم .

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فضيحة محمد بن راشد آل مكتوم

فرار الشيخة لطيفة بنت محمد راشد أل مكتوم

فرار الشيخة لطيفة هربا من الامارات يعد اكبر وصمة عار على جبين حكامها المتاعيس. فلا ضمير ولانحوة ، ولا رجولة ولا كرامة، تفر بناتكم منكم ، وانت ترسمون دروب العار بايديكم النجثة، فيعاقبكم المولىبافعالكم فى بناتكم ، فان كنتم غير قلدرين على حكم بناتكم واسركم كيف ستحكمون بلدان العرب الت ى تحتاج الى فرسان اصحاب شهامة حقيقية يموتون من أجل المبدأ لايموتون سكرا ولا يموتون عربدة ولايموتون خلف الدعارة والقذارة والنتانة والصلبان.

تحكى الشيخة لطيفة انه تم سجنها سرا لمدة 3 سنوات ، هكذا يعاملون بناتهم ويظهرون امام العالم فى صورة انبياء، انهم يتعاطون جرعات من الخسة والندالة فتقبع فى عقولهم الخربة وتنعكس اول ماتنعكس على بناتهم ونسائهم.هروب الاميرة هيا وتضيف الشيخة لطيفة هربت على يد جاسوس فرنسى .. جاسوس فرنسى يهرب بنت صاحب العزة وصاحب الجاة والسطلن المسرطن والمصاب بهوس السلطة والمجد المميكن وهى تصل الى الهند على ظهر يخت؟!

تكشف لطيفة اسرار زير النساء حاكم دبى والدها فتقول “انها واحدة من بين 30 ابناً لحاكم دبي المتزوج 6 مرّات” الأميرة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد بن مكتوم بعد هروبها تقول:

“أنا مهرة عربية أصيلة ولا أقبل أن أكون زوجة بغل”

الأميرة هيا بنت الملك حسين هربت من بيت زوجها في الإمارات، ولم يتبين سبب الفرار من سطوة حاكم دبي، إلا أن التقارير كشفت عن السبب، مؤكدة أنها هربت بعد محاولة دفعها من أجل المساعدة في الإنقلاب على أخيها ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤكدة أن بن راشد لم يتدخل ولم يكن ليتدخل وليس له أي وجود، وأن بن زايد من خاض الضغوطات عليها لكي ترضخ وتساعدهم.

قبل النهاية تذكر وانت تنبطح الان امام بن زايد ستصبح امامة مثل جيفة نتنه ويتخلص منك عن طريق هذا العنتيل صاحب المناشير صاحب الصورة الختامية لهذا التقرير.

الرسم الكاريكاتوري من iuvmarchive

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