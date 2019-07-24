حج / معرض عمارة الحرمين الشريفين شاهد على العناية والتطوير عبر التاريخ



مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

يعد معرض عمارة الحرمين الشريفين أحد المعالم في مكة المكرمة ومقصداً لزوار البلد الحرام , روعي في تصميمه على مساحة 1200 متر مربع بحي أم الجود بجوار مجمع الملك عبدالعزيز, لكسوة الكعبة المشرفة التناسق مع النمط الإسلامي الفريد والطراز المميز لعمارة المسجد الحرام.

ويشهد المعرض إقبالًا لافتاً من حجاج بيت الله الحرام والعمار والزوار , للاطلاع ومعرفة المراحل التطويرية, التي مر بهما الحرمين الشريفين خلال العهد السعودي الزاهر .

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, على تأسيس منبر تاريخي ثقافي يخدم المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص, ليوسع آفاقه ومداركه المعرفية تاريخياً وثقافياً، وكذلك لينقل للعالم ماضي وحاضر هذه الحضارة الإسلامية العريقة, حيث قامت الرئاسة العامة بإنشاء معرض متكامل يختص بعرض مراحل عمارة الحرمين الشريفين, ليعتبر أحد متاحف ومعارض منطقة مكة المكرمة, الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز-رحمه الله- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في الخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1420 هـ.

ومعرض عمارة الحرمين الشريفين معرض يُعنى بشكل خاص بالحرمين الشريفين, والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور , حيث يتكون المعرض من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين, وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية, وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

ومن أهم مقتنيات المعرض عامود من أعمدة الكعبة المشرفة الخشبية, يعود تاريخه لعام 65هـ وميزاب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1021هـ، وسلم الكعبة المشرفة الخشبي, الذي يعود تاريخه لعام 1240هـ وباب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1363هـ، والكثير من المقتنيات التي تصف تطور عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي, كما يحتوي المعرض على أهم الصور النادرة للحرمين الشريفين، ونسخة مصورة من المصحف, الذي كتب في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم، وهناك ستجد بعضاً من أهم التحف التاريخية، ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة, كما يحتوي المعرض على سبعة قاعات, قاعة الاستقبال وقاعة المسجد الحرام وقاعة الكعبة المشرفة, و قاعة الصور الفوتوغرافية وقاعة المخطوطات وقاعة المسجد النبوي و قاعة زمزم, وفي قاعة الاستقبال تنتظرك مجسمات رائعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي, والعديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين, كما يحتوي المعرض على مجموعة من المخطوطات والمصاحف النادرة, من مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي .

ويقدم معرض عمارة الحرمين الشريفين عدداً من الخدمات خلال شهر رمضان المبارك, مثل توزيع مصحف وماء زمزم للزوار، وتجهيز حافلة لنقل الزوار من أطراف ساحات المسجد الحرام إلى المعرض, والعودة مرة أخرى "خدمة مجانية" كما يحرص المعرض على بسط الخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة, في تقديم تجربة رائعة لزواره من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خطط ذكية ومتطورة, تتمثل في استقبال وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الحركية, إلى داخل القاعات ليتعرفوا أكثر على مقتنيات المعرض عبر مداخل خصصت للعربات المتحركة, و يقدم الكراسي المتحركة للزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يضم المعرض عدداً من الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات المعرفية والإرشادية, لجميع الزوار والتعريف بكل جوانب ومقتنيات المعرض, ويصل عددهم إلى ٣٠ موظفاً يتراوح عدد الزوار المتوقع من ألفين إلى ستة آلاف زائر يومياً .

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20:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.