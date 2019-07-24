وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

2019-07-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني تخدير أول: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير.

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. أخصائي ثالث مختبرات طبية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية.

. فني ثاني مختبرات طبية: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)