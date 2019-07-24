حقيقة حجب سناب شات في المملكة

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر وسم “حجب السناب في السعودية من الغد”، الترند في المملكة، حيث ضج الوسم بآلاف التغريدات في ساعات معدودة.

جاء ذلك على خلفية تصريحات الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، حول تطبيق سناب شات.

وشدّد الفيصل على ضرورة استخدام كلمات عربية بديلة عن الأجنبية، وذلك أثناء إعلانه عن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة.

وأثناء حديث الأمير الفيصل عن الجائزة، قال: ”أنا مضطر، لأن أقول سناب شات، لأني أتألم لعدم وجود كلمة عربية لهذه، وأرجو إيجاد كلمة عربية مرادفة لأني لن أقول هذه الكلمة مرة أخرى بغير اللغة العربية“.

Advertisements

وتداول المغردون، خبرًا عن حجب التطبيق في المملكة، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ويستخدم تطبيق ”سناب شات” في المملكة نحو 13 مليون شخص، إذ أن المملكة واحدة من أكبر أسواق ” سناب شات”.

وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي، على الوسم بقوله: “كلام فاضي”.

بنيما علق صاحب حساب خيال بقوله “السناب مو كله تافه فيه ناس والله تقدم محتوى ممتاز بس تعتمد على الشخص وماذا يتابع”.

وعلق مازن الحربي ساخرا “تمزحوووون زهقق ياخي وش نتابع اذا أنحجب”.