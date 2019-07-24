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تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة.
وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط للرياح والعوالق الترابية والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل القنفذة- الليث، حيث توقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 04:00 غدًا الخميس.
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