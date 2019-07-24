تنبيه متقدم من الأرصاد لأهالي مكة

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة.

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وتتمثل الحالة الجوية، في نشاط للرياح والعوالق الترابية والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل القنفذة- الليث، حيث توقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 04:00 غدًا الخميس.