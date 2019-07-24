الان تتابع الإسكان: بدء إجراءات تسليم الأراضي المجانية للمستفيدين بمخطط عتود في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبها - الخليج 365 أعلنت وزارة الإسكان، الأربعاء، بدء إجراءات التسليم لمستفيدي سكني في خميس مشيط ممن تقدموا برغباتهم للحصول على أراضٍ مجانية بمخطط عتود. وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه للاطلاع على المخططات المتاحة زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج: (link: https://sakani.housing.sa/plans-map) sakani.housing.sa/plans-map

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