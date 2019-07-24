شكرا لقرائتكم خبر عن الخُبر: حريق محدود ‏يُخلي 27 حالة بمستشفى المانع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

‏نشب مساء اليوم (الأربعاء) حريق محدود في إحدى غرف الكهرباء بالدور الأرضى بمستشفى المانع في الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من 6 طوابق.

‏وذكر بيان صادر عن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية باشرت الحريق.

وأكد البيان إخلاء المبنى على الفور ونقل 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى، فيما جرى التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد.