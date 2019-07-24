شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: خادم الحرمين وجَّهنا بالتيسير على ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيهاته بالتيسير على ضيوف الرحمن، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف خلال استقباله رؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والجاليات الإسلامية اليوم (الأربعاء): «تلك مهمة نتشرف بها ونحمد الله أن هيأنا للقيام بها، حيث تواصل المملكة مسيرتها في التحديث والتطوير وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة».

ورحَّب الأمير فيصل بن سلمان باسمه وباسم العاملين في كافة القطاعات الخدمية، وبالنيابة عن أهالي طيبة الطيبة، بضيوف الرحمن الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم لأداء شعائر فريضة الحج، والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه - على إيلاء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل الاهتمام، ولم تدخر جهداً أو مالاً أو علماً أو خبرة في سبيل تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة كافة الخدمات لضمان راحة وطمأنينة وأمن حجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة».