شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُفأجئ عدداً من الإدارات الخدمية في القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

فاجأ أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عدداً من الإدارات الخدمية خلال زيارته للقريات أمس (الثلاثاء).

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجول الأمير فيصل بن نواف داخل قسم الطوارئ بمستشفى القريات العام بدون أي مرافق، حيث تفقد سير العمل بالمستشفي وتحدث مع المراجعين والمرضى واطمئن على حالتهم، وقام بتدوين الملاحظات.

من جانبهم، قدَّم الأهالي شكرهم لأمير المنطقة، مؤكدين أن هذه الزياة هي دلالة على استشعار المسؤولية، كون المتابعة والرقابة أحد أهم أسباب النجاح، متوقعين أن تنعكس نتائجها الإيجابية على المواطنين في أسرع وقت.