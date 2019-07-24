شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج تتابع تنقلاتهم بين مكة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ورئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج الأمير خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وتضمنت الخطة متابعة تنقلات الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أوقات التروية والتصعيد من مكة المكرمة إلى مشعر منى والتصعيد لمشعر عرفات والإفاضة منها، والإفاضة من مشعر مزدلفة والنفرة من مشعر منى يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على كافة مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل بضرورة التقيد بإكمال كافة البيانات المطلوبة في تنقلات الحجاج خلال كامل رحلة الحج في المشاعر المقدسة.