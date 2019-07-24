شكرا لقرائتكم خبر عن صرافات آلية للأدوية تُثير التساؤل حول مصير الصيادلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف) @maged_okazأطلق مجمع الملك فيصل بالطائف صراف آلي يقوم بتقديم الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية, وذلك من خلال جهاز الصراف الذاتي للأدوية «ATM» الذي يشبه صرافات النقود، ليُثير بذلك التساؤل حول مصير الصيادلة عند اتساع تطبيق المشروع في كافة المستشفيات.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن لمشروع الجديد يتمثل في تقديم خدمة صرف الأدوية للمرضى الذين لديهم إعادة صرف من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية، مضيفاً أن الجهاز يقدم الخدمة على مدار ٢٤ ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتبلغ سعته 3 ـ 5 آلاف وصفة شهرياً، مبيناً أن المريض يستطيع الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل مع الصيدلية وإبلاغهم برغبته في الصرف عن طريق الجهاز, وبعد تجهيز الوصفة يرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود للصرف, وبدون انتظار يستطيع المريض التوجه للجهاز والصرف في أي وقت.
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