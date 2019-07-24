شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على توسعة المطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء), رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وعددا من مساعديه.

وفي مستهل الاستقبال، استعرض رئيس الهيئة التصاميم النهائية لمشروع تطوير مطار الجوف الدولي ضمن مشروع النموذج الموحد لعدد من مطارات مناطق المملكة التي شرعت الهيئة في استحداثها، حيث يتميز التصميم الجديد باستغلال الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ويعمل على توليد إيرادات من المرافق التجارية التي يضمها، كما يتكيف مع عدد من النماذج التشغيلية المختلفة مع اختلاف المواقع، ويتميز بقابليته للتوسعة وتطبيقه لمبادئ تصميمية صديقة للبيئة.

وأوضح الأمير فيصل بن نواف، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، تسعى بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لراحة المواطنين، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة، معرباً عن شكره لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، متطلعاً لانتهاء المشروع وفق الوقت الزمني المحدد له.

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من جانبه، بيّن رئيس هيئة الطيران المدني، أن المشروع يشتمل على ساحة لوقوف الطائرات تستوعب 14 طائرة، وصالة للسفر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر في السنة، وتقدر مساحة أعمال جانب المباني 47 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة أعمال جانب الطيران الجديدة 22483 متراً مربعاً، ومساحة صالة الركاب 23368 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن أعمال تنفيذ المشروع ستبدأ في شهر سبتمبر 2019 م لمدة سنتين.

وأشار إلى أن مشروع مطار الجوف سيكون دولياً ويعد باكورة مشاريع الهيئة التي تقع ضمن النموذج الموحد للمطارات التي تقدم خدمات مثالية بأسلوب عصري، عبر توفير عامل الوقت والجهد والتكلفة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة البيئية للمنطقة التي تتماشى مع هوية المشروع.

من جهة أخرى، كرّم الأمير فيصل بن نواف المشاركين والمشاركات المتطوعين في مناسبة تدشين إعداد استراتيجية تطوير المنطقة التي دشنها أخيراً.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للشباب والفتيات المتطوعين في مناسبات المنطقة المتعددة، وقدَّم المكرمون شكرهم للأمير فيصل بن نواف على دعمه المتواصل للفرق التطوعية.