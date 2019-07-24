شكرا لقرائتكم خبر عن حجب السناب في السعودية من غدا.. شائعة بلا مصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لم يكن عصر اليوم (الأربعاء) عادياً لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام وسم تصدر «ترند تويتر»، «#حجب_سناب_شات_في_السعودية_من_غدا»، ليبدأ العديد منهم بالبحث عن مصدر المعلومة «الغائب» حتى الآن في ظل عدم أي نفي أو تأكيد من «سناب شات» حتى كتابة الخبر.

ورافق تصدر الوسم في السعودية، انقساماً بين العديد من المشاركين فيه، إذ تمنى عدد منهم صحة الخبر، فيما امتعض آخرون من الشائعة التي وصفوها بـ «السيئة».

المغردون طالبوا تحت الوسم بحجب اللعبة المثيرة للجدل «بوبجي» عوضاً عن سناب شات، فيما تساءل آخرون عن مآل مشاهير السناب بعد حجبه.