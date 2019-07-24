السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي عدد من ضيوف الرحمن في طريقهم إلى المسجد الحرام، والذي يشهد هذه الأيام توافد حجاج الخارج الذين وصل منهم نحو 733 ألف حاج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لأداء مناسك الحج، تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية.



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