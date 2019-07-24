وزارة الدفاع تدشن في فرنسا الزوارق السريعة للقوات البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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من احتفال وزارة الدفاع بتدشين الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة للقوات البحرية الملكية السعودية في فرنسا أمس.
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