5 ضوابط لاختيار المدارس لتعليم اللغة الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف حددت وزارة التعليم خمسة ضوابط لاختيار المدارس المطبقة لتدريس اللغة الصينية في المرحلة الثانوية. وبحسب ما علمته «مكة» فإن الوزارة طالبت إدارات التعليم التي جرى اختيارها ضمن الإدارات التعليمية المطبقة لتدريس اللغة الصينية بترشيح المدارس الثانوية (بنين وبنات) لتدريس مادة اللغة الصينية، بواقع مدرستين للبنين ومدرستين للبنات. أن يكون المبنى حكوميا مستقلا غير مشترك مع مرحلة أخرى ألا يقل عدد الطلاب أو الطالبات عن 400 أن تكون المدرسة خبيرة في نظام المقررات لأكثر من 3 أعوام أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى توفر معمل لغات بسعة ٣٥ طالبا وطالبة



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