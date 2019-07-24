100 مليون كوب لسقيا زمزم بالحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تعتزم إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام زيادة أعداد الأكواب المخصصة لشرب ماء زمزم إلى 100 مليون كوب لموسم الحج، وذلك في ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ووضع آلية جديدة لتخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام، وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.
ووقف مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام المهندس مشاري المسعودي على سير العمل وطريقة الإنتاج والتخزين في المصنع المسؤول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها، واطلع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التي تحمل شعار الرئاسة.
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