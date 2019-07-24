رئيس قيرغيزستان يثمن جهود المملكة في خدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ثمن رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف المواقف النبيلة للمملكة تجاه بلاده، منوها بما تقدمه من دعم وتمويل للمشاريع التنموية، وما تضطلع به من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله وزواره.
وعبر جينبيكوف خلال استقباله في العاصمة القيرغيزية رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور قيرغيزستان عن شكره لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية قيرغيزستان خاصة.
وحمل رئيس مجلس الشورى تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، معبرا عن تمنياته للمملكة وقيادتها وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.
من جانبه نقل آل الشيخ له تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع قيرغيزستان في المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد آل الشيخ اهتمام المملكة وحرصها على توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وفتح مجالات للتعاون بينهما، ولا سيما في المجال البرلماني لما يصب في خدمة مصالحهما المشتركة والقضايا الإسلامية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتوطيد العلاقات مع الدول الإسلامية ودول العالم الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي.
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