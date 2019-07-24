حافلات 2020 الجديدة لنقل وتفويج الحجيج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة خصصت النقابة العامة للسيارات دفعة جديدة من الحافلات إصدار 2020، التي ستنضم لأسطول الحافلات التي تخدم عملية نقل وتفويج الحجيج. ويأتي تجديد أسطول الحافلات انطلاقا من حرص النقابة وشركائها على متابعة أحدث الإصدارات المزودة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، لإيجاد أسلوب عصري ومتقدم لعملية نقل الحجاج، وبما يتواكب مع رؤية 2030، التي من أهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.



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