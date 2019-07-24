وصول 733 ألف حاج من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى أمس الأول 733.506 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج سجلوا زيادة 71.466 حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11%.
قدوم الحجاج
- 705.360 جوا
- 19.025 برا
- 9.121 بحرا
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