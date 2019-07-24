5 خطوات لتنفيذ مبادرة الحج الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وجهت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية مكاتب الخدمة الميدانية المشاركة في مبادرة الحج الأخضر بضرورة الالتزام بخمسة مطالب لتنفيذ استراتيجية الحج الأخضر، منها توفير حاويات النظافة سعة 120 لترا، وأكياس نفايات بأربعة ألوان، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته المؤسسة مع رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية.

في المقابل بلغ عدد مكاتب الخدمة الميدانية المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية نحو 19 مكتبا، وتعكس المبادرة مدى عناية الجهات المختلفة بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم.

مؤسسات مشاركة في تنفيذ استراتيجية الحج الأخضر هذا العام

»مطوفي« حجاج الدول الأفريقية غير العربية

مطوفي حجاج الدول العربية

مطوفي حجاج جنوب آسيا

مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

شركات ومؤسسات حجاج الداخل