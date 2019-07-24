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وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بسرعة الوقوف على منزل متصدع ومتهالك لمواطن ظهر في مقطع فيديو.
وقال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي: "إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله أحد المواطنين بمقطع فيديو لأكثر من دقيقتين بقرية الروحاء التابعة لمحايل، والذي يشير من خلاله إلى تهالك منزله وظهور التشققات والتصدعات بذات المنزل، فقد وجه أمير عسير بلجنة مكونة من المحافظة والدفاع المدني والمالية؛ للوقوف على منزل الأسرة".
وأضاف: "قررت المحافظة وبالتنسيق مع فرع المالية إيواء الأسرة لمدة خمسة أيام، وسوف تستأجر جمعية البر الخيرية شقة مناسبة للأسرة، حتى يتم ترميم المنزل".
وأشار المحافظ "الفلقي" إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير؛ لمتابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مؤكداً أنه سيتم الرفع بجميع الإجراءات والتقارير له حال انتهاء اللجنة من عملها.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 09:52 PM
جرى إيواؤها لحين ترميم منزلهاأمير عسير يوجه بلجنة لمتابعة منزل متهالك لأسرة في "الروحاء"
وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بسرعة الوقوف على منزل متصدع ومتهالك لمواطن ظهر في مقطع فيديو.
وقال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي: "إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله أحد المواطنين بمقطع فيديو لأكثر من دقيقتين بقرية الروحاء التابعة لمحايل، والذي يشير من خلاله إلى تهالك منزله وظهور التشققات والتصدعات بذات المنزل، فقد وجه أمير عسير بلجنة مكونة من المحافظة والدفاع المدني والمالية؛ للوقوف على منزل الأسرة".
وأضاف: "قررت المحافظة وبالتنسيق مع فرع المالية إيواء الأسرة لمدة خمسة أيام، وسوف تستأجر جمعية البر الخيرية شقة مناسبة للأسرة، حتى يتم ترميم المنزل".
وأشار المحافظ "الفلقي" إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير؛ لمتابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مؤكداً أنه سيتم الرفع بجميع الإجراءات والتقارير له حال انتهاء اللجنة من عملها.
، أمير عسير يوجه بلجنة لمتابعة منزل متهالك لأسرة في "الروحاء" ،
المصدر : الخليج 365
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