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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره بريني السلوفيني بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الأربعاء، ضمن معسكر الفريق في النمسا.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بخماسية دون رد، حملت توقيع كل من سوريانو "هدفين" ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري وعمر خريبين، بواقع هدف لكل منهم.
وسجل الهلال ثنائية في شوط المباراة الثاني بأقدام كل من هتان باهبري وأحمد أشرف.
وفي المباراة الثانية في اليوم ذاته تغلب الهلال على نظيره أودينيزي الإيطالي بنتيجة 3-2.
تقدم الهلال بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 19 وعادل أودينيزي بعد عشر دقائق.
وقبل نهاية الشوط الأول أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني، وفي الدقيقة 56 سجل الفريق الإيطالي هدف التعادل.
ونجح قوميز في الدقيقة 69 من تسجيل هدف الفوز للهلال.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 09:39 PM
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره بريني السلوفيني بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الأربعاء، ضمن معسكر الفريق في النمسا.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بخماسية دون رد، حملت توقيع كل من سوريانو "هدفين" ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري وعمر خريبين، بواقع هدف لكل منهم.
وسجل الهلال ثنائية في شوط المباراة الثاني بأقدام كل من هتان باهبري وأحمد أشرف.
وفي المباراة الثانية في اليوم ذاته تغلب الهلال على نظيره أودينيزي الإيطالي بنتيجة 3-2.
تقدم الهلال بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 19 وعادل أودينيزي بعد عشر دقائق.
وقبل نهاية الشوط الأول أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني، وفي الدقيقة 56 سجل الفريق الإيطالي هدف التعادل.
ونجح قوميز في الدقيقة 69 من تسجيل هدف الفوز للهلال.
، وديتان في يوم واحد .. الهلال يكسب "بريني" و"أودينيزي" ،
المصدر : الخليج 365
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