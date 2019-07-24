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أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين، اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مقرًّا حكوميًّا في الصومال.
وبحسب "رويترز": أفاد محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، بأن التفجير أصاب كثيرًا من المسؤولين المحليين.
وأضاف أن الانتحاري توجه إلى قاعة الاجتماعات سيرًا ثم فجر نفسه.
توجه لقاعة الاجتماعات وفجّر نفسه.. "انتحاري" يستهدف رئيس بلدية مقديشوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-24
أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين، اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مقرًّا حكوميًّا في الصومال.
وبحسب "رويترز": أفاد محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، بأن التفجير أصاب كثيرًا من المسؤولين المحليين.
وأضاف أن الانتحاري توجه إلى قاعة الاجتماعات سيرًا ثم فجر نفسه.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:25 PM
أصاب كثيرًا من المسؤولين
أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين، اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مقرًّا حكوميًّا في الصومال.
وبحسب "رويترز": أفاد محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، بأن التفجير أصاب كثيرًا من المسؤولين المحليين.
وأضاف أن الانتحاري توجه إلى قاعة الاجتماعات سيرًا ثم فجر نفسه.
، توجه لقاعة الاجتماعات وفجّر نفسه.. "انتحاري" يستهدف رئيس بلدية مقديشو ،
المصدر : الخليج 365
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