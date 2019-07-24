، توجه لقاعة الاجتماعات وفجّر نفسه.. "انتحاري" يستهدف رئيس بلدية مقديشو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصاب كثيرًا من المسؤولين

أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين، اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مقرًّا حكوميًّا في الصومال.

وبحسب "رويترز": أفاد محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، بأن التفجير أصاب كثيرًا من المسؤولين المحليين.

وأضاف أن الانتحاري توجه إلى قاعة الاجتماعات سيرًا ثم فجر نفسه.