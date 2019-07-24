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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"

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محمد بن مسعود - الدمام - بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة بريدة

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على

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24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 09:02 PM

بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة بريدة

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية

، أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب" ،
المصدر : الخليج 365

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